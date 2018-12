Programa com Whindersson Nunes estreia em 2019 no Multishow

O projeto de humor estrelado por Whindersson Nunes, Carlinhos Maia e Tirullipa no Multishow já tem nome. Eles serão os protagonistas de “Os Roni”, trama sobre três irmãos – Roniclayson, Ronivaldo e Roniwelinton – que saem do Nordeste para tentar a vida na capital paulista.

Em São Paulo, o trio se abriga na casa do cunhado e vai contar com a ajuda da avó para se virar na cidade grande. No elenco, estão também Falcão, GKay, Ilva Niño, Oscar Magrini e Titina Medeiros. As gravações já estão em andamento e a estreia será em 2019. A produção é assinada pela produtora Formata.