Professores do IFCE promovem projeto de música erudita

Disseminar a música erudita para todos os públicos. É esse o objetivo do Duo Cruz & Costa, formado por Marcilane Cruz e Renato Costa, professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, em Sobral. Depois da boa recepção no recital de estreia no município, no último dia 13 de dezembro, o projeto chega agora à Fortaleza. A apresentação gratuita na capital cearense acontece neste sábado (29), às 18h, na Igreja Batista Luz do Mundo, no Bairro Dunas.

Segundo os idealizadores do projeto, o campus Sobral do IFCE já conta com atividades de extensão como canto coral, flauta doce, clarinete, saxofone, além de uma disciplina de Educação Musical. O repertório para clarinete e piano do recital fará um passeio pelas composições de Bach, Mozart, Debussy, dentre outros nomes. A ideia é apresentar um pouco das músicas de cada período, do Barroco ao Contemporâneo.

"Acreditamos que a música erudita não deve ser privilégio de poucos, mas que está acessível a qualquer um que esteja disposto a se entregar a ela", dizem os criadores do projeto.