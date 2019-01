Primeiro participante do BBB 19 é um homem do Nordeste, revela diretor Boninho

O Big Brother Brasil 2019 já tem spoiler, e foi feito pelo próprio diretor do programa, Boninho. Na noite da última terça-feira (1º), o global publicou no Twitter que já há uma pessoa escolhida para a edição desse ano, e é nordestino.

"Ano novo e a primeira chave da casa vai para um cara 'cabeça' do Nordeste!!", disse Boninho em seu perfil pessoal na rede social.

Ano novo e a primeira chave da casa vai para um cara “cabeça” do Nordeste!! 🤭 — J.B. Oliveira (@boninho) 2 de janeiro de 2019

Rapidamente, os seguidores começaram a criar teorias sobre o caminho que a informação indicava. "Será que teremos novamente os grupos: Cabeças, Sarados, Belos, Coloridos e Ligados?", disse uma internauta, em referência ao BBB 10, no qual o programa criou separação dos participantes por equipes de acordo com características definidas pelo próprio reality show.

O diretor tem revelado novidades sobre a nova edição, por meio de mensagens, desde o fim do ano passado. Ele já afirmou que o BBB 19 terá mais interação com o público e suscitou até o interesse da cantora Anitta ao dar dicas do que está planejando para o programa.

O BBB 19 estreia no dia 21 de janeiro e a primeira chamada para a atração já foi divulgada.