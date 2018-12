Primeira transmissão em 8K é realizada no Japão

O canal televisivo NHK, no Japão, realizou a primeira transmissão com a tecnologia 8K neste sábado (1º). Às 10h (horário local), a emissora exibiu o clássico do cinema "2001: Uma Odisséia no Espaço" (Stanley Kubrick).

Os japoneses escanearam os negativos originais do longa metragem para possibilitar a transmissão via satélite. O evento foi visto por poucos: no Japão, e no mundo, quase ninguém possui uma televisão em 8K, pois o modelo passou a ser vendido recentemente.

Quem possuir o aparelho - a um custo médio de R$ 23 mil - ainda precisará de um receptor especial e uma antena para sintonizar no canal japonês.

Testes

A NHK tem testado a tecnologia 8K desde 1995. O recurso permite melhoria na resolução da imagem e uma transmissão de áudio através de 24 canais.

A emissora japonesa almeja transmitir os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, em 8K. Marcas como a Samsung, LG e Sharp já preparam a venda de televisões com o recurso tecnológico.