Prefeitura negocia show de Alcione para o Réveillon de Fortaleza 2019

A cantora Alcione deve ser mais uma atração a se apresentar no Réveillon de Fortaleza 2019.

De acordo com uma fonte ligada à Prefeitura, Alcione já estaria negociando a participação na festa popular da cidade que vai acontecer no dia 31 de dezembro no Aterro da Praia de Iracema.

Além da 'Marrom', como Alcione é carinhosamente conhecida, também devem se apresentar na tradicional festa da virada, a cantora Anitta e a sertaneja Marília Mendonça. A Escola de Samba União da Ilha é outra atração que também deverá fazer parte do evento.

O Sistema Verdes Mares já havia anunciado, com exclusividade, que Anitta deve ser confirmada como uma das atrações no Aterro. O empresário da cantora esteve em Fortaleza tratando da negociação.



Prefeitura

A Prefeitura de Fortaleza enfrenta a nova burocracia imposta pelo Tribunal de Contas do Estado Ceará (TCE) para definir as atrações do Réveillon de Fortaleza. Não existe mais dispensa de licitação. O pacote completo do evento tem que constar a licitação, inclusive nome dos artistas, custos adicionais e estrutura.

A documentação corre nos vários setores do TCE e a licitação deve ser concluída até o final de novembro ou início de dezembro.