Prefeitura lança edital para blocos de rua do Carnaval 2019

A Prefeitura de Fortaleza lançou, nesta quinta-feira (27), o edital de apoio aos blocos de rua de 2019 na Capital. As inscrições seguem até as 17h do dia 4 de janeiro. Veja edital e ficha de inscrição.

O valor total do apoio financeiro dado pela gestão municipal é de R$ 550 mil e contemplará 56 projetos. Podem participar da chamada pública blocos veteranos e estreantes.

O edital abrangerá o período do Pré-Carnaval, que será oficialmente do dia 1º ao dia 24 de fevereiro, e do Carnaval, compreendido entre 1º a 5 de março.

Dos 56 projetos contemplados no Ciclo Carnavalesco 2019, 48 serão de blocos veteranos com quatro desfiles ou apresentações e oito blocos estreantes, com um desfile ou apresentação.

Inscrição

Os responsáveis pelos blocos devem apresentar os documentos exigidos no Edital na Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFOR). Os envelopes deverão ser entregues lacrados, contendo os documentos de Habilitação Jurídica e da Proposta Artística. Todos os envelopes serão abertos, em sessão pública, às 10h, no dia 8 de janeiro.

Serviço

Inscrições para o Edital de Apoio aos Blocos de Rua do Ciclo Carnavalesco 2019

Período: Até 17h do dia 4 de janeiro de 2019

Local: Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza - CLFOR (Rua do Rosário, 77, Centro)

Horário: De segunda a sexta-feira, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30