Pré-Réveillon Flores deixa o Terminal Marítimo para ocorrer em novo local

Para encerrar o ano de 2018 com o tradicional pré-réveillon do bloco Siriguella, o "Flores 2018" traz todo o agito do axé dos cantores Bell Marques e Durval Lélys. Inicialmente, o evento aconteceria no Terminal Marítimo de Fortaleza, no dia 30 de dezembro. Por questões estruturais no piso do equipamento, o evento irá ocorrer no La Maison Coliseum.

"O Siriguella e a Social Music comunicam que, por problemas de de Passageiros de Fortaleza e a falta de tempo hábil para manutenção até o dia do Evento, o pré-Réveillon Flores será realizado agora no La Maison Coliseum. O evento acontece neste domingo (30), com shows de Bell Marques e Durval Lélys e contará com toda a estrutura necessária para proporcionar uma experiência única de entretenimento ao público", disse a organizadora do evento em comunicado.

Serviço

FLORES 2018

Atrações: Bell Marques e Durval Lélys

Local: Terminal Marítimo de Fortaleza

Dia: 30 de novembro

Pontos de vendas: Loja do Siriguella, DLT (Shopping Iguatemi, North Shopping, North Shopping Joquei e Grand Shopping Messejana) e Social Tickets