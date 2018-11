PMF credencia músicos para apresentações na Praia de Iracema

A partir de quinta-feira (22/11), a Prefeitura de Fortaleza inicia o credenciamento artístico para eventos musicais, regulares ou eventuais, para serem realizados na Praia de Iracema. Produtores, artistas e agentes, exclusivos da música, podem participar do processo. As inscrições estão abertas de 22 de novembro a 20 de dezembro de 2018. A abertura acontece durante a edição especial do projeto "Na Calçada", no Centro Cultural Belchior. As inscrições devem ser realizadas através do Mapa Cultural de Fortaleza.

Agenda

A programação gratuita começa às 15 horas. A banda Carne Doce (GO) realiza entrevista ao vivo e direito da Praia de Iracema para uma rádio local. Às 17 horas, a Dj Kysia Stockmayer comanda o público com suas guitarras marcantes em um show de indie e pop. Às 18h30, o quinteto Bratislava (SP) apresenta seu rock alternativo guiado pelo experimentalismo. O grupo paulista ganhou destaque após participação no Lollapalooza Brasil 2017.

Bratislava é formado por Victor (vocais/teclas), Alexandre (guitarra/vocais), Sandro (baixo) e Lucas (bateria) Divulgação/Reprodução Facebook

Durante todo o evento, o Centro Cultural Belchior recebe intervenção artística de Bruna Beserra, Ceci Shiki e Emi Teixeira com aplicação de lambe-lambes nas paredes internas do prédio. O "Na Calçada" é um projeto mensal que vem sendo realizado desde setembro, e tem trazido importantes atrações musicais do cenário local e nacional, em shows abertos e gratuitos na Praia de Iracema.

Show

A Carne Doce lança o novo disco, "Tônus" na próxima sexta-feira (23), 19h30, no Havana 1884 (Av. Carapinima, 1884, Benfica). A abertura acontece com a Ouse. A noite conta também com discotecagem do Dj Dado (Projeto Noise3d).

Fundada por Salma Jô e Macloys em Goiânia, em 2013, a Carne Doce é hoje uma das mais importantes bandas do indie rock brasileiro. O primeiro disco autointitulado ocupou várias listas de melhores em 2014, marca ampliada em "Princesa", um dos mais elogiados lançamentos brasileiros de 2016. Pela Natura Musical, a banda acaba de lançar “Tônus”, seu terceiro disco, com ótima repercussão.

Mais informações:

Lançamento do edital de cadastramento e "Na Calçada", com Carne Doce (entrevista ao vivo), Dj Kysia Stockmayer e banda Bratislava (SP). Quinta-feira (22), às 15h, no Centro Cultural Belchior ( Rua dos Pacajús, 123, Praia de Iracema)