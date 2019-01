Personagens de fliperama se aventuram no mundo da Internet no filme "Wifi Ralph"

Melhores amigos não precisam trilhar o mesmo caminho. Esse é o mote da história de "Wifi Ralph", animação que estreia nesta quinta (3) nos cinemas.

O longa-metragem é a continuação de "Detona Ralph" - lançado em 2013 no Brasil - que chegou a concorrer ao Oscar de melhor animação. No primeiro filme, Ralph, vilão de um jogo de fliperama, sai em busca de um espaço como herói em outro jogo. Em suas aventuras na procura por reconhecimento, ele encontra Vanellope, uma jogadora que é, na verdade, um erro da programação no jogo de corrida de confeitos "Corrida Doce".

Agora amigos próximos, em "Wifi Ralph", Ralph e Vanellope vivem em seus jogos até que um problema com o fliperama de "Corrida Doce" faz com que os colegas busquem a solução pela imensidão da Internet. Eles precisam substituir uma peça quebrada para que o jogo de Vanellope não seja desligado.

Pela viagem, encontram uma verdadeira cidade, onde sites são prédios e usuários são pessoas. Em meio às novidades, Vanellope descobre que talvez não queira mais voltar ao seu jogo. E Ralph terá que lidar com a desilusão e a insegurança de perder a melhor amiga.

Dublagem

Dublador do protagonista, o ator e cantor Thiago Abravanel acredita que a lição do filme se volta para toda a família, e não só para as crianças. "Os personagens têm características marcantes e identificáveis, para tocar em pontos psicológicos. É incrível ver uma mensagem de amizade numa animação, de uma maneira tão leve", disse.