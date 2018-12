Perda de cabelo é maior na população masculina com até 50 anos

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), a calvície atinge metade dos homens com até 50 anos. Segundo especialistas, isso acontece com grande contribuição da genética, porém, nem sempre esse é um fator determinante. Sendo assim, mesmo que não haja histórico familiar, é possível que a queda de cabelos aconteça, e para entender o real motivo é necessário contar com um profissional para buscar as melhores alternativas e evitar que mais fios caiam.

Cenário nacional

Dado divulgado pela Sociedade Brasileira do Cabelo no segundo semestre de 2018, mostra que cerca de 42 milhões de brasileiros sofrem com a calvície, dentro deste contexto, um número que chamou bastante atenção foi a quantidade de jovens com idade entre 20 e 25 anos que sofrem com a queda de fios. Nessa faixa etária, 25% das pessoas são afetadas com a perda de cabelo, estimulados por problemas emocionais e genéticos.

Conforme, o cirurgião plástico Dr. Alan Wells especialista em transplante capilar, o ser humano perde cerca de 100 fios por dia. “Isso pode acontecer na hora de lavar o cabelo, pentear ou secar. O cabelo tem um ciclo de vida, no qual, eles nascem, crescem e morrem. É natural, no entanto, se perceber que o cabelo cai em muita quantidade, é necessário consultar um especialista”, alerta o médico.

Vilão da calvície

A alopecia androgenética é estimulada pelo hormônio masculino testosterona. Por isso, a queda capilar é mais comum nos homens. Questões que envolvem o emocional, o estresse e traumas também aceleram o processo. No caso das mulheres, a maior incidência ocorre durante a gravidez”, destaca o cirurgião.

Tratamento

Remédios podem ser receitados. No entanto, como muitos deles possuem efeitos colaterais significativos, o profissional diz que o uso deve ser feito sob prescrição médica. Além disso, é possível também fazer um transplante capilar, mas essa alternativa é para quem já está com a calvície estabilizada.

“Neste caso, utilizamos os fios do próprio paciente, normalmente retirados da nuca e das laterais para realocá-los na parte rareada. A cirurgia dura, em média, sete horas, tempo ideal para se implantar milhares de folículos um a um. No dia seguinte pode retornar à rotina, já os exercícios físicos somente uma semana depois. Os cabelos transplantados caem no mês do procedimento e após alguns meses nascem da raiz colocada abaixo da pele e crescem normalmente”, explica o cirurgião plástico Dr. Alan Wells.