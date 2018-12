Pela primeira vez, Silvio Santos comenta polêmica envolvendo Claudia Leitte

Mais de um mês depois do suposto caso de assédio que Claudia Leitte sofreu no Teleton 2018, Silvio Santos rompeu o silêncio e fez um comentário sobre a polêmica.

Na noite do último domingo (16), durante o quadro no programa que comanda, o apresentador questionou Lívia Andrade, que vestia a camisa com a frase “Mexeu com uma, mexeu com todas”. “Você que andou distribuindo essas camisetas ‘mexeu com uma, mexeu com todas’? Só porque eu fui sincero com a Claudia Leitte?”, disse Silvio Santos. “Eu fui sincero, o que eu vou fazer? Ela vem bonita perto de mim”, falou, sem demonstrar arrependimento.

Silvio continuou abordando o assunto e citou uma outra participante do programa, Helen Ganzarolli. “Eu mexo com a Helen porque ela deixa, com você não porque você não deixa, mas ‘mexeu com uma, mexeu com todas’, eu posso mexer com a Flor, com você, com a Mara Maravilha”, disse ele, dando um outro contexto para a frase, que convoca uma manifestação de todas as mulheres diante do assédio de uma.

“Eu já cantei você uma porção de vezes, mas você não quis dar. É diferente, que eu cantei, eu cantei. Se você não concordar em dar, você vai embora. Por que você acha que eu dei aumento para a Ganzarolli? Ganhava R$ 25 mil, agora R$ 100 mil”, concluiu Silvio.