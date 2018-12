Paulo Gustavo revela que "Minha mãe é uma peça" será série da Globoplay

Após o sucesso de bilheteria no cinema de "Minha Mãe é uma Peça - O Filme", lançado em 2013, e "Minha Mãe é Uma Peça 2", de 2016, o comediante Paulo Gustavo anunciou, neste domingo (9), que a aventura familiar de Dona Hermínia e seus filhos será transformada em série no Globoplay. A previsão de estreia é para 2019/2020, conforme ele informou durante visita ao estande do Globoplay no CCXP 2018 (Comic Con Experience), em São Paulo.

Adaptação cinematográfica da peça de teatro homônima, o primeiro filme de Paulo Gustavo estreou no ano de 2013 e vendeu 413 mil ingressos em seus primeiros dias em cartaz. Já o segundo foi um sucesso de bilheteria arrecadando aproximadamente R$ 124 milhões em solo nacional, tendo custado apenas R$ 8 milhões, além de alcançar 1 milhão de telespectadores em seu final de semana de estreia. Até hoje, é o quarto filme mais assistido da história do cinema brasileiro com 8 milhões de telespectadores, somente atrás de "Tropa de Elite 2", "Os Dez Mandamentos e Nada a Perder". Além disso, é detentor da maior bilheteria de um filme brasileiro de todos os tempos.

A peça e os filmes têm como protagonista o próprio Paulo Gustavo. No vídeo divulgado no instagram do Globoplay, o ator não revelou detalhes sobre a nova produção.