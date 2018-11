Papai Noel vira item de coleção para cearenses

Árvore de natal, penduricalhos, luzas e bolas coloridas. Tudo remete a esta época do ano. Alguns desses itens podem até não estar presentes na decoração das casas, mas um Papai Noel é presença garantida. Na casa do professor Fernando Cunha e da pedagoga Maria José dos Santos, ele está por todas as partes e com perfis diferentes.

Quase 400 Papais Noéis. Esse é o saldo do Fernando. Uma coleção que começou aos poucos, mas tomou uma proporção que nem mesmo ele imaginava. Hoje amigos, família, todo mundo olha pra ele e lembra logo do bom velhinho. E ele, claro, adora. Mas o o dono da coleção tem os seus prediletos "Eu gosto muito desses daqui que dançam. Tem um que parece muito comigo, tem a barriga. Só o bumbum que é maior."

E o negócio é tão sério que até hoje mantém uma tradição de infância. E a família entra na história e se diverte. "Meu pai todo ano deixa um presente debaixo da cama de cada um. Até da minha irmã que hoje está casada e não mora com a gente. Até na cama dele ele coloca. Quando acorda ainda faz cara de surpresa". conta Fernanda, filha mais nova do casal.

Outra cearense que também adora uma barbinha branca, um gorrinho vermelho e um saco de presentes é a Maria José. Hoje a coleção dela conta com 71 Papais Noéis. Ao longo de cinco anos vem buscando bonecos diferentes que fujam da figura tradicional. "O meu negócio é comprar os mais originais. Aqueles que tocam, que dançam, que cantam. Quanto mais diferente melhor. E nada de pelúcia. Gosto de animação, dos que se movimentam", comenta.