Pabllo Vittar lança clipe da música "Seu Crime"; confira

Pabllo Vittar lançou o clipe para a música "Seu Crime" na manhã desta segunda-feira (4). No resultado final, muitas cenas de dança e de ação, além de diferentes personagens. A direção ficou a cargo de Guilherme Nabhan e Louise Freshel.

Ainda na noite de domingo (3), Pabllo criou expectativa ao divulgar algumas imagens do clipe. "Seu Crime" é a terceira música do álbum "Não Para Não", lançado no ano passado, a ganhar vídeo e já foi apontada por fãs da artista como uma das melhores do trabalho.

A canção é apontada como uma das apostas de Pabllo para o Carnaval 2019. No clipe, falando das diferentes fases de um relacionamento, Pabllo performa coreografias e embala ao som de forró, ritmo do qual já afirmou ser fã. Confira: