Pabllo Vittar, Johnny Hooker e Daniela Mercury falam sobre aceitação hoje no Amor & Sexo

Histórias de superação, aceitação, orgulho. Histórias também de dor, humilhação e violência. A luta em nome do amor. E contra o ódio, a morte, o preconceito, a intolerância. É sobre tudo isso que vai tratar o ‘Amor & Sexo’ desta terça, dia 27. “O ‘Amor & Sexo’ acordou cheio de orgulho. Orgulho dessa gente que ama ser quem é num mundo que insiste em matar quem não é. Orgulho dessa gente que não desiste, resiste e re-existe”, anuncia Fernanda Lima, logo no início do programa.

Entre os convidados, estão Pabllo Vittar, Johnny Hooker, Gloria Groove, Daniela Mercury e Malu Verçosa. “Sempre fui uma pessoa muito livre e devo isso à minha mãe, porque fui criada podendo ser quem eu era. E, a partir do momento que falei ‘eu sou assim’, tudo fluiu melhor”, conta Pabllo. Daniela relembra o quanto falar de sua homossexualidade foi um momento importante em sua vida. “É importante trazer isso para o campo da normalidade”, diz a cantora. “A coragem de ser um homem nordestino e gay me levou adiante. Tenho orgulho da minha cultura e de ser quem sou”, complementa Johnny Hooker.

Malu Verçosa, Daniela Mercury, Gloria Groove e Johnny Hooker Globo/Paulo Belote

Uma novidade deste episódio será a câmera do beijo, que vai flagrar momentos de amor entre os convidados da plateia. O programa terá ainda o show de talentos Bishow 2018, em que os convidados vão indicar nomes da música que estão despontando em suas carreiras, além de jogo de perguntas e respostas disputado entre Daniela e Malu contra o casal convidado, Pedro e Paulo.

‘Amor & Sexo’ é um programa de Antônio Amâncio, com redação final de Antônio Amâncio e Fernanda Lima, e direção geral de Daniela Gleiser.