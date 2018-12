Pabllo Vittar figura em lista da Billboard e publicação prevê sucesso internacional

Se Pabllo Vittar, 24, faz sucesso no Brasil, o mesmo parece começar a acontecer lá fora. Sinal disso é a eleição da revista norte-americana Billboard que coloca em sua seleta lista anual de hits uma das músicas da cantora: "Problema Seu".

A música figura entre as "50 canções estelares de artistas LGBT que você pode ter perdido em 2018 (mas não deveria)". A lista conta com artistas lésbicas, gays, travestis, transexuais e transgêneros espalhados pelo mundo. De acordo com a publicação, aliás, Vittar deve começar a aparecer mais no exterior. Em um dos trechos da reportagem, a brasileira recebe muitos elogios.

"Depois de colaborações de alto padrão com Charli XCX e Diplo, a mega estrela brasileira Pabllo Vittar está começando a ganhar força nos EUA. Como a drag queen mais seguida do Instagram - ela tem três vezes mais seguidores do que RuPaul -, é só uma questão de tempo antes que seu repertório exuberante de canções tecnobrega ganhe reconhecimento nos EUA", dizia.

"Fico muito agradecida e honrada de ter meu trabalho reconhecido por veículos que sempre admirei muito, só tenho que agradecer a todo o carinho por todo mundo que ouviu e me apoiou nesse ano. E que venha 2019 com mais música para todos!", comenta Pabllo.

De acordo com previsões, inclusive, a cantora deverá ter trajetória promissora. Para numeróloga, ela não terá carreira efêmera se souber administrar. O último disco da artista, "Não Para Não", foi lançado em outubro.