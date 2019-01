Orkut era lançado há 15 anos; relembre curiosidades

Quem nunca participou de dezenas de comunidades da rede social Orkut perdeu o melhor da web nos anos 2000. O site foi lançado há exatos 15 anos, no dia 24 de janeiro de 2004 e virou febre entre os brasileiros. Uma das comunidades mais lembradas era o "Odeio acordar cedo". Com o lançamento de novas redes sociais, o site perdeu força e acabou morrendo em 30 de setembro de 2014.

Em junho de 2014, quando o Google anunciou que o Orkut seria fechado, foi estabelecido um prazo de dois anos para que os usuários fizessem o backup das fotos antigas por meio da ferramenta Google Takeout. Em 2016, com o fim do período determinado, já não era mais possível recuperar os dados da rede social.

Os jogos tiveram um lugar especial no coração dos usuários, pois eram extremamente populares e marcaram época muito antes da onda do Facebook chegar ao Brasil. O BuddyPoke foi um dos aplicativos do site mais marcantes. O usuário criava um avatar de si mesmo. Era possível atualizar o boneco com seu humor pessoal e mandar beijos, abraços e até solos de guitarra para amigos

Buddy Poke: Interagir com os amigos via avatar era moda Imagem: Divulgação

Convites

Inicialmente, a rede social aceitava apenas pessoas convidadas por outros usuários. Quem ganhava o “bilhete” podia chamar até dez amigos, e assim por diante.

O primeiro grupo virtual foi criado pelo próprio Orkut Buyukkokten – o inventor do site – em 19 de janeiro de 2004, três dias antes de o orkut entrar oficialmente no ar, foi a comunidade da Stanford University.

Colheita Feliz: O mais famoso da época de Orkut Imagem: Reprodução/ Orkut

Outra ferramenta marcante para muitos usuários eram os "scraps". era necessário enviar um scrap (ou recado) para o mural. Havia sites que disponibilizavam scraps temáticos e até mesmo permitiam a criação da imagem animada: quanto mais brilho, melhor!