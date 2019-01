Oficinas gratuitas de projetos culturais são realizadas no Porto Iracema das Artes

A terceira edição do “Panorama Setorial da Cultura Brasileira”, que é um estudo nacional sobre a cultura artística no país, ofertará gratuitamente capacitação de conhecimentos referentes às áreas administrativas e burocráticas do setor da cultura. Em formato de oficina, a programação conta com quatro atividades e é destinada em especial para produtores culturais, artistas, imprensa, podendo participar os demais interessados. As atividades acontecerão próxima sexta-feira (25), das 9h às 12h e das 13h às 20h, no Porto Iracema das Artes. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

Além de Fortaleza, as oficinas estão sendo realizadas em onze capitais brasileiras: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP), Goiânia (GO), Palmas (TO) e Vitória (ES).

Programação:

- 9h às 12h - Apresentação das três edições da pesquisa Panorama Setorial da Cultura Brasileira - Gisele Jordão;

- 13h às 15h30 - Oficina de capacitação em gestão e produção executiva de atividades culturais, usando como base teórica os estudos realizados nas 3 edições do PSCB - Renata Allucci;

- 15h30h às 18h - Oficina de capacitação em distribuição e divulgação de atividades culturais - André Deak;

- 18h às 20h - Evento-aula sobre a viabilização das atividades culturais e do papel dos agentes viabilizadores na cadeia produtiva da cultura brasileira - Leo Birche.

Profissionais oficinas

As atividades serão desenvolvidas por:

Gisele Jordão

Gisele Jordão e coordenadora do projeto Foto: Divulgação

Coordenadora das atividades de formação das oficinas. Doutora em Comunicação e Práticas do Consumo, mestre em Gestão Internacional e graduada em Comunicação Social (ESPM-SP). É professora da ESPM São Paulo nos cursos de graduação em Comunicação Social, em Administração, desde 1999, e em 2018 passou a ser coordenadora do curso de graduação de Cinema e Audiovisual. Desde 1993, é responsável pela pesquisa e desenvolvimento de estratégias de gestão cultural bem como o fomento de expressões artísticas.

Renata Allucci

Renata Allucci ministrar a oficina de gestão e produção executiva de atividades culturais Foto: Divulgação

Doutoranda em Urbanismo pela PUC Campinas. Mestre em História Social pela PUC de São Paulo. Pós-graduada em Comunicação pela Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM, especialista em Bens Culturais: Cultura, economia e gestão pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Sua pesquisa acadêmica inclui os temas patrimônio cultural, festas populares e cadeia produtiva da cultura. Atua desde 1994 na produção e gestão cultural.

Leo Birche

Leo Birche vai ministrar oficina sobre a viabilização das atividades culturais Foto: Divulgação

Graduado em Publicidade e Propaganda pela ESPM-SP (2011), ator formado pelo Teatro-escola Célia Helena (2012) e pós-graduado em Direção Teatral pela Escola Superior de Artes Célia Helena (2013) e em Interpretação na mesma instituição (2017), com extensão universitária em História do Teatro na Université d’Avignon et des Pays des Vaucluse (2010). Professor de interpretação dramática do curso técnico de formação de atores do Teatro-Escola Célia Helena. Ministrou oficinas no Centro Cultural São Paulo e em unidades do SESC. Desde 2014 é diretor colaborador do Projeto Conexões de Teatro Jovem, realização do National Theatre-UK e do British Council.

André Deak

André Deak fará a oficina de divulgação das atividades culturais Foto: Divulgação

Mestre em teorias da comunicação (ECAUSP) e doutorando em design (FAUUSP). É diretor do Liquid Media Lab e professor da ESPM.

Serviço

Porto Iracema das Artes recebe oficina sobre o Panorama Setorial da Cultura Brasileira no mês de janeiro

Quando: 25 de janeiro, das 9h às 12h, e de 13h às 20h

Onde: Auditório do Porto (Rua Dragão do Mar, 160, Praia de Iracema)

Inscrições por ordem de chegada na recepção do Porto Iracema

Gratuito