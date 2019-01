Oficinas especiais de Carnaval estão com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para três oficinas especiais de Carnaval a serem realizadas de quarta-feira (30/01) a sexta-feira (01/02), na Vila das Artes. Os temas são "Iniciação Percussiva – Tambor e Movimento", com Macaxeira Acioli; "Circuitos Eletrônicos Aplicados à Arte Sonora", com Lucas Estrela; e "BikeSystem", com Mauro Farina.

Para se inscrever, é preciso enviar e-mail de solicitação para oficinasciclocarnavalesco@gmail.com, contendo as seguintes informações: oficina que pretende participar, nome completo, RG, CPF, endereço e telefone para contato. As vagas serão preenchidas por ordem de envio das solicitações. A listagem dos participantes será divulgada na terça-feira (29/01).

A programação contará ainda com atividades musicais no Centro Cultural Belchior, nas noites de quarta (30/01) e quinta-feira (31/01).

Confira mais detalhes das oficinas:

Iniciação Percussiva – Tambor e Movimento (15 vagas): com a condução do músico e educador Macaxeira Acioli, a oficina consiste em aulas práticas com explanações teóricas breves utilizando tambores de percussão e movimentos corporais individuais e em grupo. Voltada para iniciantes, podem participar adolescente e adultos com pouco ou nenhum contato com instrumentos de percussão.

Circuitos Eletrônicos Aplicados à Arte Sonora (12 vagas): com a condução do músico e produtor musical Lucas Estrela, a oficina contempla a construção e uso de instrumentos experimentais e sintetizadores analógicos de baixo custo para músicos, produtores, djs, performers, artistas multimídia ou interessados em música experimental e eletrônica básica. Participantes aprenderão a ler esquemas de circuitos, identificar componentes e seus valores, soldar e, finalmente, construir seus próprios instrumentos low-tech.

BikeSystem (30 vagas): com a condução do ativista de ocupações em espaços públicos e DJ Mauro Farina, a oficina oferece suporte para na finalização de projeto de estilização de bicicletas, a partir da mescla entre a Cultura Sound System e a mobilidade urbana. Além de uma introdução a criação do Ciclo Coletivo Bike System, analisando cases e referencias mundiais, trabalham-se as formas de utilização de bicicletas de modo a observar a cidade de forma peculiar, permitindo a atuação artística com o meio. Qualquer pessoa pode se inscrever.

Programação

Oficina Iniciação Percussiva – Tambor e Movimento, com Macaxeira Acioli

Data: Quarta-feira (30/01)

Horário: 8h a 12h

Local: Vila das Artes (Rua 24 de Maio, nº 1221 – Centro)

Oficina Circuitos Eletrônicos Aplicados à Arte Sonora, com Lucas Estrela

Data: Quarta a sexta-feira (30, 31/01 e 01/02)

Horário: 14h a 17h

Local: Vila das Artes (Rua 24 de Maio, nº 1221 – Centro)

Apresentação musical do Oficineiro Lucas Estrela e Banda Strobo

Data: Quarta-feira (30/01)

Horário: a partir de 17h30

Local: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, nº 123 – Praia de Iracema)

Oficina BikeSystem, com Mauro Farina

Data: Quinta e sexta-feira (31/01 e 01/02)

Horário: 8h a 12h

Local: Vila das Artes (Rua 24 de Maio, nº 1221 – Centro)

Apresentação musical do oficineiro Mauro Farina

Data: Quinta-feira (31/01)

Horário: a partir de 17h30

Local: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, nº 123 – Praia de Iracema)

Passeio ciclístico com Mauro Farina pelo Centro da Cidade

Data: Sexta-feira (01/02)

Horário: 14h a 17h

Local: Vila das Artes (Rua 24 de Maio, nº 1221 – Centro)