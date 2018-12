Oficinas circenses gratuitas serão realizadas na Vila das Artes no mês de férias

A segunda edição do projeto “Hoje tem Espetáculo”, promovido pela Escola Pública de Circo da Vila das Artes, vai realizar quatro oficinas circenses gratuitas em diferentes lugares da cidade. Crianças, adolescentes e adultos podem participar do processo seletivo gratuito até o dia 03 de janeiro, inscrevendo-se no site da instituição.

“Introdução à Palhaçaria”, “Parada de Mão”, “Iniciação a Malabares e Perna-de-Pau” e “Iniciação ao Trapézio e Tecido” serão temas das formações no Cuca Jangurussu, no Galpão da Vila, na Biblioteca Cristina Poeta e no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), respectivamente.

Veja detalhes:

OFICINA DE INTRODUÇÃO À PALHAÇARIA

Ficha de Inscrições: https://bit.ly/2Sqt6J4

Inscrições até 03/01/2019

Resultado: 04/01/2019

Instrutora: Lú Nunes

Carga horária: 20h/aula

Período: 8 a 29/01/2019 (Terças e Quintas)

Horário: 14h a 17h

Local: Cuca Jangurussu (Av. Gov. Leonel Brizola, s/n – Jangurussu)

OFICINA DE PARADA DE MÃO

Ficha de Inscrições: https://bit.ly/2BM0Wkz

Inscrições até 03/01/2019

Resultado: 04/01/2019

Instrutor: Eric Vinicios

Carga horária: 20h/aula

Período: 7 a 11/01/2019

Horário: 14h a 17h

Local: Galpão da Vila (Rua Joaquim Magalhães, Vila Demetrius, nº 156 – Benfica)

OFICINA DE INICIAÇÃO A MALABARES E PERNA-DE-PAU

Para maiores de 16 anos

Ficha de Inscrições: https://bit.ly/2BM0iUb

Inscrições até 03/01/2019

Resultado: 04/01/2019

Instrutor: Tonico Lacerda

Carga horária: 15h/aula

Período: 9 a 30/01/2019 (quartas e sextas)

Horário: 14h a 16h

Local: Biblioteca Cristina Poeta (Rua Raimundo Ribeiro, nº 580 – Autran Nunes)

OFICINA DE INICIAÇÃO AO TRAPÉZIO E TECIDO

Para crianças e jovens de 8 a 16 anos

Ficha de Inscrições: https://bit.ly/2rXJs03

Inscrições até 03/01/2019

Resultado: 04/01/2019

Instrutora: Cintia Brito

Carga horária: 20h/aula

Período: 3 a 22/01/2019 (quartas e sextas)

Horário: 8h a 10h e 14h a 16h

Local: Instituto Intervalo (Condomínio Espiritual Uirapuru: Av. Alberto Craveiro, nº 2222 – Castelão)