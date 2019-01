Oficinas circenses gratuitas são ofertadas pela Vila das Artes em Fortaleza

Estão abertas as inscrições para as oficinas de circo gratuitas, promovidas pela Escola Pública de Circo da Vila das Artes. A programação faz parte do projeto "Hoje tem espetáculo" que tem como objetivo propagar a arte circense por diferentes espaços da cidade, atingindo variados públicos.

As oficinas disponíveis são “Introdução à Palhaçaria”, “Acrobacia Duo e Equilíbrio”, “Acrobacia de Dupla” e “Acrobacia Aérea (Trapézio, Lira, e Tecido)”, no Cuca barra, no Galpão da Vila, na Biblioteca Cristina Poeta e no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), respectivamente.

Os interessados podem participar do processo seletivo gratuito a partir de hoje, por meio de fichas de inscrição online. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (85)3252-1444 e do site.

SERVIÇO:

Oficina de Itrodução à Palhaçaria

Inscrições até 05/02/2019

Resultado: 06/02/2019

Instrutor: Ricardo Bruno

Carga horária: 20h/aula

Período: 05 a 28/02/2019 (Terças e Quintas)

Horário: 14h a 17h

Local: Cuca Barra (Av. Presidente Castelo Branco, 6417 – Barra do Ceará)

Oficina de Acrobacia Duo e Equilíbrio

Inscrições até 07/02/2019

Resultado: 08/02/2019

Instrutor: Edmar Cândido

Carga horária: 20h/aula

Período: 11 a 15/02/2019 (segunda a sexta)

Horário: 14h a 17h

Local: Galpão da Vila (Rua Joaquim Magalhães, Vila Demetrius, 156 – Benfica)

Oficina Acrobacia de Dupla (Para maiores de 16 anos)

Inscrições até 05/02/2019

Resultado: 06/02/2019

Instrutor: Felipe Abreu e Romina Sanchez (Laguz Circo)

Carga horária: 20h/aula

Período: 8 a 25/02/2019 (quartas e sextas)

Horário: 14h a 16h

Local: Biblioteca Cristina Poeta (Rua Raimundo Ribeiro, nº 580 – Autran Nunes)

Oficina Acrobacia Aérea (Trapézio, Lira e Tecido) - Faixa etária: de 8 a 16 anos

Inscrições até 05/02/2019

Resultado: 06/01/2019

Instrutora: Cintia Brito

Carga horária: 20h/aula

Período: 8 a 25/02/2019 (quartas e sextas)

Horário: 8h a 10h e 14h a 16h

Local: Instituto Intervalo (Condomínio Espiritual Uirapuru: Av. Alberto Craveiro, nº 2222 – Castelão)