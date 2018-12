Oficina de trilhas para filmes de terror é destaque de janeiro em Fortaleza

Presente nas mais variadas peças do entretenimento e comunicação, as trilhas sonoras são responsáveis por ampliar a experiência em torno destes produtos. Seja no campo publicitário ou no cinema, para situar alguns dos campos mais tradicionais, o poder de um tema sonoro pode imortalizar determinada cena ou trabalho artístico. Trabalhar na área inclui desenvolver elementos tanto de uma música, assim como efeitos sonoros.

>> Na trilha do medo: as músicas dos filmes de terror

Nos dias 8 e 9 de janeiro, a capital cearense recebe a Oficina de Trilhas Sonoras para Filmes de Terror. A iniciativa é comandada pelo músico Paulo Beto, compositor de trilhas sonoras para cinema, broadcast television e comerciais. A formação acontece no Café Couture e a atividade se apresenta como oportunidade para quem se interessa ou anseia trabalhar no ramo. As inscrições podem ser realizadas no link e o valor da oficina é de R$ 100 por pessoa.

Na oficina, Beto divide técnicas e linguagens aprendidas ao longo de 25 anos de trabalho. O realizador também contará sobre suas experiências mostrando trechos mais marcantes de suas obras."O foco principal será a prática coletiva com os alunos, onde serão desenvolvidas músicas e desenhos sonoros para curtas metragens", explica o realizador através do material de divulgação. A única exigência é de que os músicos devem levar os próprios instrumentos.

Produção

Especializado na linguagem do estranhamento e do absurdo, as influências de Beto vão dos filmes do animador tcheco Jan Svankmajer a filmes contemporâneos como “A Bruxa” (2016), “Hereditário” (2018) e “Sob a Pele” (2014), passando por clássicos como “Exorcista” (1973), “O Iluminado” (1980) e “O Bebê de Rosemary" (1968).

Nascido em Juiz de Fora (MG), Paulo Beto vive em São Paulo desde 2001, onde trabalhou 8 anos criando música e sound design no estúdio de animação e efeitos especiais VETOR LOBO. Sua paixão é criar música para cinema de gênero, especificamente filmes de terror. Apolônia Alexandrina

O compositor assinou, entre curtas e longas, trabalhos de diretores como Dennison Ramalho, Diego Freitas, Carlos Gananian, Paulo Sacramento, João Tenório, Dácio Pinheiro, Duda Leite, Guilherme Marcondes e Kiko Molica. Somente em 2018, Beto trabalhou nas obras "O Olho e a Faca" (2018), de Paulo Sacramento; e "Morto Não Fala" (2018), de Dennison Ramalho. Recentemente criou com sua banda eletrônica Anvil FX uma trilha original e alternativa para o filme “Encarnação do Demônio” (2008), de José Mojica Marins. A peça foi apresentada ao vivo na última edição do Étrange Festival em Paris, realizada em setembro último.

Cronograma

Dia 08

Introdução;

Apresentação;

Análise de trabalhos realizados;

Apresentação dos curtas a serem trabalhados;

Discussão de planejamento.

Dia 09

Práticas de composição e gravação;

Finalização e mixagem;

Conclusão com exibição dos resultados.

Serviço:

Oficina de Criação de Trilhas Sonoras para Filmes de Terror, com o músico Paulo Beto. Dias 8 e 9 de janeiro, das 14h às 18h, no Café Couture (Rua dos Tabajaras, 554, Praia de Iracema). Inscrições aqui. Valor R$ 100.