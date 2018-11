Obras de Hector Carybé são tema de mesa-redonda na Unifor

A Vice-Reitoria de Extensão da Universidade de Fortaleza (Unifor) realiza, na próxima quarta-feira (21), a mesa redonda “Carybé: do imaginário à realidade brasileira”, que visa discutir a produção do artista plástico argentino naturalizado brasileiro Hector Carybé. O evento acontece no auditório da biblioteca, a partir das 9h30.

Hector Julio Páride Bernabó, mais conhecido pelo seu nome artístico Carybé, foi um pintor, gravador, desenhista, ilustrador, ceramista, escultor, muralista, pesquisador, historiador e jornalista argentino, brasileiro naturalizado, que viveu no Brasil até sua morte, em 1997. O amor de Carybé pelo Brasil, pela Bahia e por Salvador é tema constante nas suas obras que retratam a vida na capital baiana, e também a beleza dos Orixás, divindades cultuadas no candomblé, religião de matriz africana presente no Brasil e influente em nossa cultura.

No mês em que se celebra o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, as obras do autor ganham mais uma vez o destaque merecido de quem desenhou tão bem a cultura popular brasileira.

No hall da biblioteca da Unifor, uma série de painéis com entalhe em madeira que retratam os Orixás estarão expostos. O debate abordará os contextos da história, da arte, da psicanálise e da cultura brasileira, abrangendo características sociais, religiosas e etnográficas envolvidas nas imagens criadas pelo artista.