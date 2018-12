Novo show do BTS da turnê “Love Yourself” será exibido em cinemas do Brasil

A banda sul-coreana BTS vai vir para o Brasil de forma virtual, no dia 26 de janeiro de 2019. O show da nova turnê do grupo, “Love Yourself World Tour”, será exibido em cinemas do país. Ainda não há informações quais cidades vão transmitir a atração.

A nova turnê começou em agosto com show em Seul, na Coreia do Sul. O registro do show foi feito na cidade, no Estádio Olímpico.

A banda bateu recorde de arrecadação para um filme de documentário de show com a exibição de “Burn The Stage”, apontou a Forbes. O especial foi transmitido para mais de 70 países e só no primeiro fim de semana acumulou US$ 7,6 milhões em todo mundo.