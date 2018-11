Novo livro do escritor Bruno Paulino é lançado nesta terça-feira (20), em Quixeramobim

O misticismo de um sertão sobrenatural deve invadir o Centro Educacional Sesc Ler na noite desta terça-feira (20), em Quixeramobim, durante o evento Bazar das Letras. É lá que acontecerá o lançamento do livro “Pequenos assombros”, do escritor e professor Bruno Paulino, a partir das 20h. A obra, publicada pela Luazul Edições, prima por um recorte sombrio, recuperando ambientações e figuras do imaginário popular presentes nas histórias de terror que crescemos escutando.

Por sinal, os detalhes de frontal diálogo com o lúgubre já aparecem na capa do exemplar, assinada pelo poeta Arievaldo Vianna. À luz de um candeeiro, se sobressai o breu, a engolir nossos medos e angústias perante o desconhecido. Conforme justifica o autor, “sempre ouvi muitas histórias de Trancoso, de visagens… Sempre fui um menino antigo nesse sentido”.

“Era um sentimento curioso o de ouvir, sobretudo meu avô Luís, contar essas histórias, pois eu morria de medo, mas sempre ficava atento quando ele começava a contar alguma história de alma e ia dormir depois rezando a Deus que me livrasse de encontrar uma visagem pelas veredas”, completa. A influência do avô foi tão grande que Bruno dedicou o livro a ele, inclusive, contando ainda com prefácio de Carlos Vazconcelos e posfácio do poeta Léo Prudêncio.

As referências do escritor, contudo, ultrapassam os laços de família. Nomes como Stephen King, Edgar Allan Poe e HP Lovecraft exercem grande peso sobre a carreira de Bruno, entusiasta das narrativas bem contadas, o que esclarece o investimento, neste novo trabalho, em personagens como lobisomens e fantasmas, personagens canônicos ligados ao horror.

Indagado sobre o porquê de se debruçar sobre essas figuras na obra, o autor é enfático: “Acho que o filão artístico dessas histórias não está esgotado e penso que o diferencial do livro se dá justamente no modo de contar. Como sou um escritor de meu tempo, também sou fruto de outras referências da literatura do terror mais contemporâneo e, por vezes, até da cultura pop. Isso transparece numa proposta de misturar o moderno com o arcaico”.

O sobrenatural toma conta da nova empreitada literária de Bruno Paulino Foto: Tarcísio Filho

Registro oral

O processo de compor a obra bebeu do desejo de não apenas recuperar memórias da infância como de também valorizar o registro oral. Enquanto escrevia o livro, Bruno conta que se sentiu como se fizesse uma espécie de “transcrição” das narrativas do povo, levando em conta a consciência que também não era um mero escrever. “Como dizem, quem conta um conto aumenta um ponto”, brinca o autor.

Já quanto à percepção que alimenta sobre o recorte literário na seara do horror nesses tempos que vivemos, ele diz que o nome que mais se destaca nesse aspecto, no Brasil, é André Vianco, com trabalho voltado para vampiros. “Mas, me prendo mais no que toca ao fantástico regionalista, algo que na literatura cearense ainda é bastante explorado, sobretudo no conto, que tem uma tradição consolidada”.

Nesse sentido, a cada virar de páginas é perceptível o esforço de Bruno em deixar com que tudo fique muito próximo do cenário sertanejo, com descrição de residências arcaicas e vilarejos sinistros, por exemplo. Tudo ganhando nova roupagem a partir de uma linguagem fluida e objetiva, em que o sinistro toma conta a partir de sugestões sutis. Feito louvável, que traduz o talento do autor ao construir, em poucas linhas, atmosferas de pavor, e suscitar boas lembranças nos leitores quanto às narrativas clássicas de horror.

“Já lancei o livro em Fortaleza, na I Feira de Literatura Cearense, e também em outras cidades do Ceará com uma boa receptividade do público, que me devolveu com algumas boas resenhas. Curiosamente, o único lugar que não tinha lançado ainda era na minha cidade, Quixeramobim”. Bem, chegou a hora. “Pequenos assombros”, aos poucos, vai ganhando o mundo.



Serviço

Lançamento do livro “Pequenos assombros”, de Bruno Paulino. Nesta terça-feira (20), às 20h, no Centro Educacional Sesc Ler (R. Quatorze de agosto, s/n, Centro, Quixeramobim). Acesso gratuito. Valor do livro: R$ 30 (disponível para compra com o autor). Contato: (88) 3441-1402.