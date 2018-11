Notícia sobre fim do É o Tchan é 'fake news', diz Compadre Washington

"Fake news do Tchan" não é - infelizmente - o mais novo hit do grupo de axé, mas sim a justificativa dada pelo líder da banda, Compadre Washington, 53, para negar a notícia de que deixaria o Tchan de lado a partir do Carnaval do ano que vem.

O curioso é que a "fake news", no caso, foi dada pela própria assessoria de imprensa do grupo, em julho deste ano.

Em entrevista dada ao site da Quem em Florianópolis, onde o grupo faz shows de sua turnê de 25 anos de existência, o Compadre procurou esclarecer o mal-entendido. "Foi cancelado de imediato. Foi uma fake news do Tchan (risos). Mas foi uma informação mal dada que acabou gerando isso, mas está tudo certinho aí", afirmou.

A informação é confirmada pela outra metade da dupla, Beto Jamaica, 54. "Não tem como a gente se separar. São muitos anos juntos. Estamos firme e forte. Temos trabalhos paralelos, o Compadre tem o bloco Pagode Total e eu o Momento do Beto, mas o nosso foco mesmo É o Tchan!", afirmou Jamaica.

Na entrevista, os dois ainda afirmam que está nos planos do grupo lançar um DVD comemorativo em homenagem aos 25 anos do É o Tchan! Dessa vez, espera-se, não se trata de "fake news".