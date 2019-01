No Dia da Visibilidade Trans, Google homenageia a militante Brenda Lee

Quem optar por utilizar o serviço de buscas do Google nesta terça-feira (29) vai acessar um doodle todo especial. A já tradicional ação da empresa lembra o 71º aniversário da militante transexual brasileira Brenda Lee e evidencia o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Brenda ficou conhecida pela trajetória de assistência a portadores do HIV nos anos 80 e deixou um legado na luta pelos direitos da comunidade LGBTQIA+ em São Paulo. O Google também promoveu a hashtag #ConviverTransforma no Twitter, divulgando os riscos e preconceitos sofridos pelas pessoas trans no Brasil.

Considerada o “anjo da guarda das travestis”, a ativista nasceu em Bodocó (PE), no dia 10 de janeiro de 1948. Aos 14 anos ela se mudou para São Paulo e foi viver no bairro do Bixiga. Em 1984, acolheu o primeiro portador do vírus HIV na sua casa. O espaço se tornou, quatro anos depois, um lugar de atenção e cuidado a soropositivos. A Casa de Apoio Brenda Lee, também chamada de “Palácio das Princesas”, funciona até hoje.

Em 21 de outubro de 2008 foi instituído o Prêmio Brenda Lee concedido quinquenalmente para sete categorias por ocasião das comemorações do Dia Mundial de Combate à Aids e aniversário do Programa Estadual DST/Aids do Estado de São Paulo.

Crime

Em 28 de maio de 1996, Brenda, então com 48 anos, foi encontrada morta, assassinada com tiros na boca e no peito, no interior de uma Kombi, na capital paulista. À época, foram presos os irmãos Gilmar Dantas Felismino (ex-funcionário da pernambucana) e o policial militar José Rogério de Araújo Felismino. O motivo do assassinato seria que Gilmar teria tentado aplicar um golpe em Brenda e teria sido descoberto.