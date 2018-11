Nico Rezende e Paulo Façanha se apresentam na 6ª edição do Projeto Duetos

Neste fim do ano, na 6ª edição do Projeto Duetos, quem se apresenta no palco do Anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praia de Iracema, são as atrações Nico Rezende e Paulo Façanha. O evento acontece neste sábado (1), a partir das 21h, e ainda terá a participação do violinista Manassés de Souza.

Nico Rezende é cantor, compositor e arranjador nascido em São Paulo. Já autou como tecladista na banda do cantor Richie e é autor de arranjos de discos para artistas como Roberto Carlos e Cazuza. Paulo Façanha, aqui de Fortaleza, é cantor, compositor e instrumentista, com destaque em diversos cenários da música local.

Esta, inclusive, não é última edição do projeto, que ainda deve trazer outras atrações locais e nacionais para apresentações na Capital.