Natal Solidário: músicos de Fortaleza realizam show em prol da Casa de Nazaré

O Natal Solidário dos Músicos de Fortaleza, arregimentado pelo cantor, compositor e violonista Ciribáh Soares, acontece nesta quinta-feira, 20/12, às 19h30, no bar e restaurante 100 Petiscos, no bairro da Varjota. Este ano o ingresso para o show será a doação de um pacote de fraldas geriátricas tamanho G, a ser destinado à Casa de Nazaré, instituição que trabalha com apoio a idosos.

Além de Ciribáh Soares, reconhecido por trabalhos como o CD e DVD "Samba do Grande Amor" e por apresentações permanentes na noite de Fortaleza, o show reunirá dezenas de músicos cearenses, unidos especialmente para a ocasião.

Cantores e compositores como Edmar Gonçalves, Eugênio Leandro e Gilmar Nunes integram esse grupo. Tarcísio Sardinha também participa do show, assim como o cantor e compositor Serrão de Castro e os guitarristas Mimi Rocha e Lu D´Sosa.

A cantora Masor Costa, o baterista Alex Oliveira, o percussionista Beto Bacelar, o acordeonista Freitas Filho e o cantor e compositor Val Xavier, de grande público no segmento do forró tradicional, são outros artistas que se apresentam nesta noite de solidariedade.



Serviço:

Natal Solidário dos Músicos de Fortaleza. Show coletivo nesta quinta, 20/12, às 19h30, no bar e restaurante 100 Petiscos (Rua República do Líbano, 1080, Varjota). Ingresso: um pacote de fraldas geriátricas tamanho G. Informações: (85) 9 9600-1887.