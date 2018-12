Natal dos famosos tem Claudia Leitte no forró, Anitta sem maquiagem e Xuxa recordando a mãe; confira

O dia 25 de dezembro é uma data especial na casa de muitos brasileiros. Alguns escolhem reunir a família, outros preferem encontrar os amigos, mas seja qual for o formato, o Natal é repleto de momentos marcantes. Para os famosos não é diferente. Veja:

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

O casal e a filha Titi tiveram a companhia do Papai Noel na noite de véspera do Natal. Em uma das fotos, Bruno confidenciou que foi a primeira vez que a filha não chorou de medo do bom velhinho.

Claudia Leitte

A cantora e o marido curtiram o Natal acompanhados de forró. A loira divulgou um momento em que dança uma música de Mano Walter. "Quando seu Natal vira São João! Rsrsrs", disse Claudia na legenda.

Xand Avião

Já Xand e a esposa Isabele Temoteo trocaram carinhos ao som da diva pop Mariah Carey. "Amar é lutar juntos por inúmeras conquistas. Mais um sonho realizado, minha nêga", publicou o vocalista do Aviões.

Xuxa

A apresentadora publicou um vídeo sobre o dia especial. Para Xuxa, é impossível falar da data sem lembrar a mãe, Dona Alda, que faleceu em maio deste ano.

Wesley Safadão

A família de Wesley Safadão deixou uma mensagem religiosa para os seguidores do cantor. "Que Jesus esteja presente na vida, na família e no coração de cada um dia vocês! Declaro uma noite de Natal maravilhosa para todos nós!", desejou Wesley. O cearense passou a noite com a esposa Thyane Dantas, os três filhos, familiares e amigos.

Ivete Sangalo

De pés descalços, short e top, Ivete mostrou a simplicidade que o clã Sangalo Cadi vive neste dia 25 de dezembro. "Os presentes da vida! Meus desejos de um Natal de paz e amor. Nasceu o menino Jesus e junto com ele a esperança de vida de amor, respeito e prosperidade. A maior inspiração de amor que Deus nos deu", legendou Ivete em uma foto com o marido Daniel e os filhos Marcelo, Marina e Helena.

Michel Teló e Thais Fersoza

Thais Fersoza mostrou a felicidade dos filhos, os fofos Melinda e Teodoro, na noite do Natal. A atriz, Michel Teló e as duas crianças estamparam com um sorrisão a foto que marcou o encontro.

Anitta

Nada de roupas de grife, salto alto e superprodução, como Anitta está acostumada a ser vista publicamente. A noite na casa da poderosa foi bem simples. Em um texto, a cantora relembrou as dificuldades do passado. "Mesmo nas condições mais humildes, vocês sempre me fizeram sentir a pessoa mais afortunada do mundo por tê-los ao meu lado", agradeceu a popstar brasileira. A fartura foi simbolizada pela união de familiares e amigos, como o ator Eri Johnson.