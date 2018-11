Nasce Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle

A pequena Zoe, filha da apresentadora Sabrina Sato e do ator Duda Nagle, nasceu na tarde desta quinta-feira (29), em São Paulo. Ainda na noite de ontem (28), os dois publicaram imagens da entrada de Sabrina no hospital. Após 41 semanas de gestação, a criança nasceu em parto cesárea por conta da falta de dilatação.

Durante a manhã, a mãe de Duda, Leda Nagle, falou ao UOL sobre o nascimento. Segundo ela, a previsão dos médicos era de que a apresentadora daria à luz por volta das 13h. No entanto, depois de passar 24 horas em trabalho de parto, a decisão foi de optar pelo procedimento cirúrgico.

Redes sociais

No Instagram, dois dias antes do parto, Sabrina postou uma foto em homenagem à filha. "Toda vez que lembro do que passamos no início, me emociono. Desde o começo a nossa relação foi a base de respeito, confiança e amor", escreveu ao lembrar das complicações do começo da gravidez. Enquanto isso, em diversas redes sociais, fãs aguardavam ansiosamente o nascimento da menina.

O anúncio da gestação foi feito em abril deste ano, através das redes sociais da apresentadora. Logo após a postagem do nascimento da criança, mais de 10 mil comentários se acumularam no Instagram.