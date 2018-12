'Nasce uma Estrela' recebe cinco indicações ao Globo de Ouro

O filme "Nasce uma Estrela", de Bradley Cooper, concorrerá a cinco estatuetas no Globo de Ouro: melhor longa de drama, ator, atriz, direção e canção original.

Os indicados foram anunciados na manhã desta sexta (6), em Los Angeles. Também foram divulgados os concorrentes em categorias de TV.Um dado que chama muito atenção neste ano é o fato de que a categoria de melhor filme dramático ter em sua maioria obras com temática racial, dirigidas por cineastas negros. São elas "Infiltrado na Klan", de Spike Lee, "Se a Rua Beale Falasse", de Barry Jenkins, e do blockbuster de super-herói "Pantera Negra", de Ryan Coogler.

A cerimônia de premiação, uma das mais importantes do cinema e da televisão, está marcada para o dia 6 de janeiro de 2019. Os apresentadores serão Sandra Oh e Andy Samberg.

Na categoria de melhor filme estrangeiro, como já era esperado, "Roma", de Alfonso Cuarón, recebeu indicações. Vai disputar com "Assunto de Família", longa do japonês Hirokazu Kore-eda que venceu a Palma de Ouro no último Festival de Cannes.

Os vencedores são escolhidos pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood, que reúne jornalistas de cinema de vários países e sediados em Los Angeles. A entidade é conhecida por valorizar mais o brilho dos artistas do que propriamente a qualidade das obras.

A associação já se viu envolvida em diversas controvérsias e já foi acusada de aceitar subornos. Em 2011, por exemplo, dois fracassos de público e crítica da Sony, "Burlesque" e "O Turista", foram indicados a melhor comédia ou musical.

Em 2013, reportagem do New York Times apontou que o hoje arruinado produtor Harvey Weinstein bancou um almoço na sede da organização.

Como o prêmio é concedido pela imprensa, e não pelos membros da Academia de Hollywood, não é possível dizer que os indicados são um termômetro do próximo Oscar. Ainda assim, eles dão a largada para a temporada de premiações e antecipam quais são os filmes que irão gerar burburinho nos próximos meses.

Neste ano, a premiação anunciou uma novidade na área de televisão: um prêmio honorário, concedido a algum artista que tenha se destacado no gênero, a exemplo do que já acontece com cinema. O nome da pessoa que será homenageada ainda não foi divulgada.



Veja a lista completa de indicados ao Globo de Ouro em cinema:



Melhor filme de drama:

"Infiltrado na Klan", de Spike Lee

"Bohemian Rhapsody", de Bryan Singer

"Se a Rua Beale Falasse", de Barry Jenkins

"Nasce uma Estrela", de Bradley Cooper

"Pantera Negra", de Ryan Coogler

Melhor ator de drama:

Bradley Cooper, por "Nasce uma Estrela"

Willem Dafoe, por "No Portal da Eternidade"

Rami Malek, por "Bohemian Rhapsody"

John David Washington, por "Infiltrado na Klan"

Lucas Hedges, por "Boy Erased: Uma Verdade Anulada"

Melhor atriz de drama:

Glenn Close, por "A Esposa"

Lady Gaga, por "Nasce uma Estrela"

Nicole Kidman, por "O Peso do Passado"

Melissa McCarthy, por "Poderia Me Perdoar?"

Rosamund Pike, por "A Private War"

Melhor filme de comédia ou musical:

"Podres de Ricos", de Jon M. Chu

​"A Favorita", de Yorgos Lanthimos

"Green Book: O Guia", de Peter Farrelly

"O Retorno de Mary Poppins", de Rob Marshall

"Vice", de Adam McKay

Melhor ator de comédia ou musical:

Christian Bale, por "Vice"

Lin-Manuel Miranda, por "O Retorno de Mary Poppins"

Viggo Mortensen, por "Green Book: O Guia"

Robert Redford, por "The Old Man & the Gun"

John C. Reilly, por "Stanb & Ollie"

Melhor atriz de comédia ou musical:

Emily Blunt, por "O Retorno de Mary Poppins"

Olivia Colman, por "A Favorita"

Elsie Fisher, por "Oitava Série"

Constance Wu, por "Podres de Ricos"

Charlize Theron, por "Tully"

Melhor diretor:

Bradley Cooper, por "Nasce uma Estrela"

Alfonso Cuarón, por "Roma"

Peter Farrelly, por "Green Book: O Guia"

Spike Lee, por "Infiltrado na Klan"

Adam McKay, por "Vice"

Melhor ator coadjuvante:

Mahershala Ali, por "Green Book: O Guia"

Timothée Chalamet, por "Querido Menino"

Richard E. Grant, por "Poderia me Perdoar?"

Sam Rockwell, por "Vice"

Adam Driver, por "Infiltrado na Klan"

Melhor atriz coadjuvante:

Amy Adams, por "Vice"

Claire Foy, por "Primeiro Homem"

Regina King, por "Se a Rua Beale Falasse"

Emma Stone, por "A Favorita"

Rachel Weisz, por "A Favorita"

Melhor animação:

"Os Incríveis 2", de Brad Bird

"Ilha dos Cachorros", de Wes Anderson

"WiFi Ralph: Quebrando a Internet", de Phil Johnston e Rich Moore

"Homem-Aranha no Aranhaverso", de Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman

"Mirai no Mirai", de Mamoru Hosoda

Melhor filme estrangeiro:

"Cafarnaum", de Nadine Labaki (Líbano)

"Girl", de Lukas Dhont (Bélgica)

"Werk Ohne Autor" ("Never Look Away"), de Florian Henckel von Donnersmarck (Alemanha)

"Roma", de Alfonso Cuarón (México)

"Assunto de Família", de Hirokazu Kore-eda (Japão)

Melhor roteiro:

"A Favorita"

"Green Book: O Guia"

"Se a Rua Beale Falasse"

"Roma"

"Vice"

Melhor trilha sonora:

"Um Lugar Silencioso"

"Ilha dos Cachorros"

"Pantera Negra"

"Primeiro Homem"

"O Retorno de Mary Poppins"

Melhor canção:

"All the Stars" , de "Pantera Negra"

"Girl in the Movies", de "Dumplin'"

"Requiem for a Private War", de "A Private War"

"Revelation", de "Boy Erased"

" Shallow ", de "Nasce uma Estrela"