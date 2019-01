Música 'Fábio Assunção' terá valores revertidos para associação de dependentes químicos

Em vídeos divulgados no início da tarde desta terça-feira (22), o ator Fábio Assunção afirmou que toda verba referente ao direito autoral da música com o nome dele, lançada pelo cantor Bartz e gravada junto com a banda La Fúria, deverá ser revertida para uma associação de dependentes químicos.

"Antes de qualquer coisa eu preciso falar com as pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. Eu não endosso, de maneira nenhuma, essa glamourização ou zueira com a nossa dor", iniciou o cantor ao falar de outras pessoas com problemas de adicção.

Segundo o ator, em nenhum momento houve a intenção de censurar a canção. "Decidimos entrar em contato com os meninos e tornar essa história um ato propositivo de ajuda a quem precisa e de conscientização de quem pode ainda acreditar ser um super herói", explica ao falar sobre a ação em conjunto com os compositores da letra.

A canção, que fala sobre o "Modo Fábio Assunção" e sobre álcool, viralizou na internet e atingiu a marca de duas milhões de visualizações no YouTube.