Música de Madonna e Anitta é de cantora que nasceu em Fortaleza, diz site

Um dos principais portais de notícias sobre a cantora Madonna, o Madonna Online, publicou que o dueto gravado pela americana com a carioca Anitta é uma regravação. A música escolhida seria "Faz Gostoso", canção da cantora Blaya — nascida em Fortaleza. A matéria, publicada nesta quarta-feira (20), afirma que Madonna conheceu Blaya em 2017, através do cantor Dino D’Santiago, que também estará no novo álbum.

A portuguesa Blaya, nascida em Fortaleza se mudou para Lisboa ainda bebê. O pai era jogador de futebol. Da terra natal, herdou os traços no rosto, além do swing brasileiro. Em outubro do ano passado, a cantora concedeu entrevista à coluna Puxa o Fole, durante a primeira edição do Villa Mix em Lisboa. "Sempre que vou ao Ceará, o forró fica próximo da minha música. Já faz alguns anos que não vou. Estive recente no Rio de Janeiro. Da música, lembro muito da banda Calcinha Preta", ressaltou Blaya.



Assista:



Em março de 2018, Blaya lançou o single "Faz Gostoso". A canção tornou-se um êxito, tendo passado cinco semanas no número um do Top Português de Singles. O videoclipe da canção foi publicado no YouTube em 15 de março de 2018 e, em meados de outubro do mesmo ano, já acumulava mais de 24 milhões de visualizações naquele site.

A reportagem entrou contato com a Universal Music e Warner Music, gravadoras das cantoras. Até a publicação desta matéria, as empresas não se pronunciaram sobre o assunto.

Confira entrevista com Blaya no Villa Mix Lisboa (3 min36s):