Mr. Big, de 'Sex and the City', morreria em terceiro filme da franquia, diz podcast

Mr. Big, personagem de Chris Noth em "Sex and the City", teria morrido no terceiro filme derivado da série, segundo o podcast "Origins", que mostra os bastidores do programa.

No terceiro longa, que nunca saiu do papel, Mr. Big teria um ataque cardíaco no chuveiro. A produção seguiria então o luto de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) - que se casou com Big no primeiro filme da franquia.

Para seu podcast, o apresentador James Andrew Miller conversou com quase todo o elenco: Sarah Jessica Parker, Chris Noth, Kristin Davis e Cynthia Nixon - que interpretam, respectivamente, Charlotte e Miranda, amigas de Carrie -, além do produtor Michael Patrick King e de Darren Star, criador da série.

Ficou de fora Kim Cattrall, que viveu a fogosa Samantha Jones. Segundo "Origins", foi por um desinteresse da atriz que o terceiro filme não teria sido feito. Durante o podcast, o apresentador diz que Cattrall já queria se afastar do universo de "Sex and the City" havia tempo, e achava que os lucros das produções não eram igualmente divididos.

"Sex and the City" foi um marco no entretenimento televisivo. Em fins dos anos 1990, retratava um quarteto de mulheres fashionistas e solteiras numa Nova York dominada pelos engravatados de Wall Street. Depois de sete temporadas, rendeu duas sequências cinematográficas.