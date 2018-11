Morre o cineasta britânico Nicolas Roeg

O cinema perde Nicolas Roeg, influente diretor britânico responsável por obras como "Performance" (1970), "Inverno de Sangue em Veneza" (1973) e "O Homem que Caiu na Terra" (1976). O anúncio foi dado por familiares do realizador. Roeg tinha 90 anos e o último trabalho foi o documentário "The Film That Buys the Cinema" (2014).

Considerado um dos mais respeitados nomes da sétima arte no Reino Unido, ingressou na indústria cinematográfica fazendo chá nos estúdios Marylebone, na capital inglesa. Chegou a atuar como operador de câmera e na década de 1960, despontou na função de diretor de fotografia para clássicos do quilate de "Lawrence da Arábia" (1963) e "Doutor Jivago" (1965), ambos de David Lean (1908-91). Outro grande título nessa função é a ficção científica "Fahrenheit 451" (1966), de François Truffaut (1932-84).

Nicolas Roeg em "Aria" (1987) Lord Snowden/Nico Roeg

Roeg era dono de estilo cinematográfico marcado por narrativas não lineares e explorar temas como sexo, morte, horror e distúrbios mentais. Entre os atores de seus filmes, o inglês contou com estrelas de rock como Mick Jagger e David Bowie (1947-2016). No Brasil, um de suas produções mais exibidas na TV foi "Convenção das Bruxas" (1990).

Em "O Homem que Caiu na Terra" (1976), David Bowie interpretou um extraterrestre com aparência humana, enviado a Terra para procurar água e salvar seu planeta ameaçado por uma seca apocalíptica. A adaptação baseou-se no romance de ficção científica "The Man Who Fell To Earth" (1963), de Walter Tevis. Reprodução

Trailer de "O Homem que Caiu na Terra" (1976).