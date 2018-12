Morre o cantor espanhol Chiquetete

O cantor de flamenco Antonio José Cortés Pantoja, conhecido como Chiquetete, morreu aos 70 anos, após um ataque cardíaco em Sevilha, na Espanha.

O jornal El País informou que o cantor estava internado para uma cirurgia no quadril quando sofreu a complicação no coração. Ainda segundo a publicação, a morte do intérprete foi vista com surpresa pelas pessoas do meio, já que o estado de saúde do artista era bom, mesmo tendo problemas no coração. Ele tinha apresentação marcada para o dia 29 de dezembro em San Juan de Aznalfarache, em Sevilha.

Chiquetete deixa três filhos, fruto dos casamentos com Amparo Cazalla e com Raquel Bollo.