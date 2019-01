Morre o apresentador e deputado estadual Wagner Moura

Wagner Montes, 64 anos morreu nesta sábdo (26). O parlamentar estava internado há dois meses no hospital Barra D' or, no Rio de Janeiro para tratar uma infecção urinária.

Além da vida pública, Wagner Montes ficou conhecido por participar durantes muitos anos como jurado do programa Show de Calouros, apresentado por Silvio Santos.

Wagner Montes atuava como deputado estadual no Rio de Janeiro Foto: arquivo pessoal

Montes também apresentava programas populares de audiência em . Ele estava encerrando seu terceiro mandado consecutivo na Assembleia Legislativa. Em fevereiro próximo, ocuparia uma cadeira como deputado federal.