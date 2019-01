Morre Michel Legrand, compositor francês vencedor do Oscar

O compositor francês Michel Legrand, vencedor de três estatuetas do Oscar por suas trilhas sonoras de grandes clássicos do cinema e que trabalhou com estrelas como Frank Sinatra, Edith Piaf e Robert Altman, faleceu neste sábado (26), em Paris, aos 86 anos.

Legrand "morreu em casa às 3h da madrugada, ao lado da esposa, a atriz Macha Méril", informou o porta-voz do músico.

Ao longo de uma carreira de mais de 50 anos, Legrand, que também foi uma figura importante na história do jazz, compôs trilhas sonoras inesquecíveis, de filmes como "Os Guarda-Chuvas do Amor", "Duas Garotas Românticas", "Houve uma vez um Verão" e "Yentl".

Suas composições também receberam 17 indicações ao Grammy e cinco gramofones dourados.

Legrand trabalhou com alguns dos grandes nomes da música e do cinema, de Ray Charles a Orson Welles, passando por Jean Cocteau, Frank Sinatra, Edith Piaf, Clint Eastwood e Robert Altman.

"Como alguns deuses hindus, Michel é uma pessoa multifacetada e temos a impressão de que nenhuma categoria musical pode resistir a ele", escreveu o compositor Stéphane Lerouge na introdução da autobiografia de Michel Legrand publicada em 2013.

"No dia em que fizermos um balanço de sua contribuição à música, descobriremos um criador que talvez a França tenha subestimado", advertiu Lerouge.

Em um primeiro momento, instrumentista e arranjador para cantores, Michel Legrand começou a compor música para filmes nos anos 1960 com o surgimento da Nouvelle Vague francesa, trabalhando para Agnès Varda, Jean-Luc Godard e sobretudo Jacques Demy.

Imortal

Em abril, Legrand deveria retornar aos palcos em duas apresentações no Grand Rex de Paris ao lado do acordeonista Richard Galliano, da soprano Natalie Dessay, do compositor Michel Portal e do guitarrista Sylvain Luc.

"Para mim, ele é imortal, por sua música e por sua personalidade", afirmou o compositor e maestro francês Vladimir Cosma à AFP. "Era uma personalidade tão otimista, com uma espécie de ingenuidade no otimismo, via tudo cor de rosa", completou.

No auge, Legrand decidiu se mudar para os Estados Unidos em 1966. Henry Mancini, grande compositor de cinema, abriu as portas de Hollywood e ofereceu uma grande chance ao francês: a composição da trilha sonora de "Crown, o Magnífico".

A principal canção do filme, "The Windmills of Your Mind", rendeu a primeira estatueta do Oscar a Legrand em 1969.

Também venceu duas estatuetas do Oscar de trilha sonora original por "Houve uma vez um Verão 42" (1972) e "Yentl" (1984).

Apesar do grande sucesso, Michel Legrand se recusava a trabalhar apenas para o cinema. Também foi cantor, pianista e compositor de jazz, assim como de peças clássicas.

"Não tenho uma carreira. Experimento todas as disciplinas musicais com muita seriedade e trabalho. Mas eu tento, sou sempre um aluno", afirmou em 2009 à AFP.

Pai de três filhos, Michel Legrand estava em seu terceiro casamento, com a atriz Macha Meril, desde 2014.