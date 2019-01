Morre a atriz Etty Fraser, aos 87 anos

Morreu nesta segunda (31 de dezembro), aos 87 anos, a atriz Etty Fraser. Ela estava internada desde o último sábado (29) no Hospital São Luiz, em São Paulo (SP), e sofreu insuficiência cardíaca.

A atriz se destacou como defensora dos direitos da classe teatral e foi fundadora do Teatro Oficina (SP) ao lado do diretor Zé Celso Martinez.

Repercussão

No Instagram, o ator e diretor Odilon Wagner disse que Fraser era uma "fonte de alegria". Amigo que confirmou o falecimento da atriz pelas redes sociais, Wagner dirigiu a artista em seu último trabalho, a peça "A Última Sessão", em 2014. A montagem reuniu outros nomes consagrados e veteranos da dramaturgia nacional, como Nívea Maria, Miriam Mehler, Sylvio Zilber, Sonia Guedes, Yunes Chami, Gésio Amadeu, Gabriela Rabelo e Marlene Collé.

Ela foi casada com o também ator Chico Martins, que morreu em 2003. Eles contracenaram juntos em peças como " As Feiticeiras de Salem", " A Importância de Ser Fiel" e " Pequenos Burgueses". Fraser também fez muitos trabalhos na TV, como as novelas "Beto Rockfeller", da TV Tupi, e "Sassaricando", da Globo.

Após fazer cinema nos anos de 1970, Fraser voltou às telas em 2002, no filme "Durval Discos", da diretora Anna Muylaert. Em entrevista à Folha, em 2003 ela disse ser "um presente" a chance de participar do longa.

Filha de mãe judia polonesa e do pai escocês protestante, a atriz pretendia ser professora de inglês, mas mudou seus rumos profissionais quando conheceu os textos de Shakespeare e enveredou pelo teatro.

*Com informações da Agência Brasil