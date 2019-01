Moda anos 90: veja os looks que foram febre e estão de volta

Embaladas pela estreia de "Verão 90", próxima novela das sete que estreia terça-feira (29), as referências da década estão por toda parte. Entre elas, como não poderia deixar de ser, está a moda. O mundo fashion vem olhando para os looks que dominavam os anos 1990 e recriando para os dias atuais.

Entre as principais influências estão a música, a televisão e o cinema. O estilo pop e colorido das Spice Girls inspiravam produções divertidas, bem como bandas grunge como Nirvana trouxeram para o closet as roupas mais surradas e largas. Na TV, a série Friends era uma grande lançadora de tendências, principalmente a personagem Rachel, interpretada por Jennifer Anniston, que tinha os cabelos e roupas copiados pelas fashionistas da época. E quem não lembra da Babalu, vivida por Leticia Spiller na novela "Quatro por Quatro", e seus shortinhos de cintura alta e tops ombro a ombro que tomaram conta das ruas? Já nas telonas, "As Patricinhas de Bevely Hills" marcaram época com seus conjuntinhos quadriculados.

Todas as referências eram desfiladas nas passarelas pelas "Super Models", time de modelos formado por nomes como Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer e Kate Moss, além de Linda Evangelista, autora da frase lendária "não me levanto da cama por menos de 10 mil dólares".

Dessa miscelânea de referências surgem os vestidos tubinho e estilo camisola (minimalismo), as camisas de flanela (grunge), as calças semibag, as pochetes, tênis plataforma e macacão jeans. Veja alguns looks daquela época e de hoje para se inspirar na onda 90:

