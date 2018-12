Miley Cyrus e Liam Hemsworth casam em cerimônia simples e para poucos convidados

Miley Cyrus e Liam Hemsworth disseram "sim" um para o outro na noite do último domingo (23). Os dois casaram em uma cerimônia simples, apenas na companhia de familiares amigos.

Os dois não publicaram nenhum momento da festa nas redes sociais, mas um amigo mostrou no Stories e a informação se espalhou pela internet.

Nas imagens, a cantora aparece com um vestido branco, ao lado do amado, prestes a cortar um bolo de casamento. Balões com as palavras "Senhor e Senhora", em inglês, decoraram o espaço da festa, a sala de uma casa.

O intérprete de "Thor" nos filmes da Marvel, Chris Hemsworth, irmão de Liam, foi um dos convidados presentes na cerimônia.

Miley e Liam se conheceram em 2009, noivaram, mas terminaram o relacionamento quatro anos depois. O casal reatou o noivado em 2016.

Balões com as palavras "Senhor e Senhora", escritas em inglês, decoraram o espaço da festa FOTO: Reprodução/ Instagram