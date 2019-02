Mileide Mihaile abre dois processos contra Dona Bill, Thyane Dantas e Wesley Safadão

E começa mais uma batalha na Justiça entre Mileide Mihaile e a família de Wesley Safadão. A ex-esposa do forrozeiro abriu dois novos processos contra ele, Thyane Dantas e a mãe do cantor, Dona Bill.

Um dos processos foi aberto por calúnia, injúria e difamação e outro que pede uma indenização de R$ 900 mil por danos morais. As ações tramitam na Comarca de Fortaleza. De acordo com o advogado de Mileide, são contra dircursos ofensivos divulgados na mídia.

Em nota, o cantor Wesley Safadão informou que tomou conhecimento pela imprensa e redes sociais de duas ações judiciais propostas por Mileide Mihaile, apresentadas contra ele, sua esposa e sua mãe, ainda não tendo sido oficialmente citado dos processos.

"Cansado de novamente ter sua vida privada exposta por Mileide, que começou com toda essa exposição em junho do ano passado, o artista está surpreendido especialmente com o fato dela tentar nesse momento calar sua boca. Por quê? Não tendo nada para esconder se coloca a inteira disposição da justiça para qualquer esclarecimento e/ou apresentação de provas que finalmente esclareçam e ponham um final nessa história tão desgastada", afirma o comunicado.

Outras confusões

Ainda no início deste mês, a relação entre Mileide e a família de Safadão voltou a ganhar repercussão. O cantor se pronunciou sobre a falta da presença do filho na festa do jogador Neymar, para a qual ele havia sido convidado. Segundo ele, que cantou no evento, a criança foi impedida pela mãe de comparecer ao local.

Em nota, a digital influencer afirmou que foi supreendida com as ligações do filho em relação ao assunto. "Eu estava no Rio de Janeiro a trabalho, colocaram meu filho pra me ligar avisando e pedindo incansavelmente pra fazer uma viagem a Paris pro aniversário do jogador Neymar, como pode levar um assunto desses a uma criança de 8 anos antes de consultar a mãe? Disse ao meu filho que conversaríamos pessoalmente e foi pessoalmente que percebi que meu filho não estava fazendo tanta questão como foi dito que era o sonho dele", escreveu.