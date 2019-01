MC Melody tem perfil no Instagram deletado e mãe promete lutar pela guarda e carreira da filha

O Instagram de Gabriella Abreu Severiano, mais conhecida como MC Melody, 11, foi retirado do ar no final desta segunda-feira (21), após uma série de denúncias ao Ministério Público.



Antes do perfil sair do ar, fotos postadas nos últimos cinco meses já haviam sido apagadas. Thiago Alves, conhecido como MC Belinho e pai da Mc Melody, dizia que era ele quem administrava a conta da criança. Além do Istagram, o clipe mais recente de Melody, "Para com isso", também foi retirado do ar.



Os conteúdos podem ter sido apagados porque, nos últimos dias, o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) iniciou uma nova investigação sobre as "condições do núcleo familiar da MC Melody".



Em 2015, os responsáveis pela menor de idade assinaram um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o MP-SP depois de uma investigação sobre a exposição das garotas. Agora, os promotores receberam novas denúncias e apuram a situação que pode ou não virar inquérito ou processo judicial.



Depois da polêmica envolvendo as publicações da MC Melody, o pai da celebridade mirim resolveu mudar o foco da carreira da cantora. Agora, é o youtuber Felipe Neto quem vai cuidar da imagem da Melody e da sua irmã Bella Angel, 14.



Nesta segunda-feira (21), Felipe Netto postou em seu Twitter que havia apagado todas as reações aos clipes de Melody que havia em seu canal na internet. "Seguindo com uma estratégia de limpar a imagem da Melody e começar uma nova história na carreira dela, removi todos os 'reacts' aos clipes dela do meu canal. A ideia é recomeçar. O suporte que ela e a família estão recebendo está mudando tudo e a família está colaborando 100%", escreveu.



Em entrevista ao jornal Extra, a mãe de MC Melody, Glória Severino, disse sempre ter sido contra a sensualização da filha, e que reclamava quando elas usavam roupas muitas curtas. Ela disser ainda que nunca conseguiu ser presente na carreira das filhas por conta do trabalho, e que Thiago nunca a escutou.



Segundo ela, tudo passou a piorar de um ano para cá, e que as crianças ficaramm contra ela porque o pai sempre apoia o que fazem.



Glória pretende também pedir o divórcio do marido, que estaria tendo um caso extraconjugal, e que brigará para ter a guarda das crianças, supervisionando a carreira das duas.

Controle

Em parceria com Sabrina Bittencourt, fundadora da Escola com Asas, o youtuber Felipe Netto fará o controle das redes sociais das crianças e vai orientar os pais sobre as propostas de trabalho recebidas pelas garotas.



"Na próxima semana vamos apresentar um plano de ação ao Ministério Público", disse Sabrina na sexta-feira (17). De acordo com ela, o trabalho com as meninas não será apenas artístico, mas vai envolver também acompanhamento psicoterapêutico.



"A intenção é passar uma mensagem coerente com a faixa etária dela, mas não vamos infantiliza-la", garante a mentora ao afirmar que pretende abrir o leque de projetos sociais e uma cultura diversificada para as garotas.



"O Felipe vai cuidar da carreira, imagem e nos ajudar na mudança de foco da carreira, mas não será o empresário delas", garante Thiago Abreu, o Belinho, pai das celebridades mirins.



Em nota, Felipe Neto disse que fará uma blindagem dos conteúdos publicados pelas influenciadoras, com o intuito de remover todo tipo de publicação que possa comprometer a inocência compatível com suas idades.



"O objetivo é proteger Melody e Bella e levar um acompanhamento que possa guiá-las nesse mundo de superexposição, corrigir seus comportamentos e fazer com que tenham uma vida sempre saudável, física e mentalmente."



Uma equipe será montada ao redor das menores para preservá-las de qualquer tipo de exposição incompatível com a idade, além de trabalhar junto à sua família e profissionais que tiverem contato com as garotas.



Todos os custos dessa operação serão pagos por Felipe Neto, em conjunto com Sabrina Bittencourt.