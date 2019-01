Matheus Nachtergaele publica homenagem a Caio Junqueira no Instagram

A postagem do ator Matheus Nachtergaele em homenagem a Caio Junqueira, que faleceu na quarta-feira (23), comoveu aos fãs e seguidores do artista no Instagram. Na publicação, com mais de 80 mil curtidas, o ator se despede do amigo.

"O melhor de estar contigo era ficar muito à vontade e sem neura. E sorrir. Caio lindo, anjo sapeca. Todo mundo te amava muito, viu?", escreveu no texto. Caio e Matheus trabalharam juntos nos filmes 'O Que é Isso, Companheiro?', lançado em 1997, 'Central do Brasil' (1998) e 'Gêmeas' (1999). Além disso, os dois mantinham uma amizade próxima.

Nachtergaele conta na postagem que chegou a mandar mensagem à Junqueira esperando pela recuperação. "Tô meio sem saber me despedir de você por que é cedo ainda. Tô chorando por ser você, o anjo sapeca, a partir primeiro. Meu irmão, choro por você ter ido antes de mim. É injusto: tua alma é mais bonita. Um beijo eterno, parceiro", finaliza.