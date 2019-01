Marcelo Yuka, ex-Rappa é internado em estado grave após AVC

O músico Marcelo Yuka, ex-integrante do O Rappa, está internado em um hospital no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste por Diego Mateus, assessor de imprensa do grupo até abril de 2018. Yuka teve um AVC (acidente vascular cerebral) e está internado em estado grave na UTI. Em agosto do ano passado, o músico já havia sofrido um AVC, o que o deixou debilitado.

"Entrei em contato com o irmão dele, acabei de falar com o Alexandre Garnizé, baterista que acompanhava o Yuka nos últimos projetos e todos negam a história. Ele está internado, com a família", disse o assessor.

Na tarde desta sexta-feira (4), vários sites nacionais chegaram a noticiar a informação da morte de Yuka, o que repercutiu na internet. O assunto foi o mais comentado no Twitter.

O boato ganhou projeção depois que Marcelo Lobatto, produtor do Planet Hemp e amigo de Yuka, anunciou nas redes sociais a triste notícia. "Valeu Yuka! Obrigado por

tudo! Sentiremos eternamente a sua falta", disse. Veiculos de comunicação confundiram o músico com o baterista d'O Rappa, que tem o mesmo nome: Marcelo Lobato.



O assessor de imprensa, Diego Mateus, criticou a informação precipitada da morte. "Estou aqui do lado do (baterista) Marcelo Lobato , almoçamos juntos hoje. Ele é o músico que realmente tocou com o Rappa. Estamos muito comovidos e tristes com essa desinformação. Parece que esses jornalistas aprenderam jornalismo tomando cerveja", criticou.

Depois da repercussão, o produtor deletou a publicação e pediu desculpas pelo post.

Marcelo Yuka foi uma convidados da recente temporada de Amor & Sexo, no ano passado. Em entrevista ao Gshow, a apresentadora Fernanda Lima declarou que esse foi um dos momentos mais marcantes do programa. "Eu me emocionei muito com a visita do Marcelo Yuka. No discurso final, tive que segurar a onda para falar tudo com muita emoção, mas sem cair no choro".

Em junho de 2018, o músico esteve no programa Conversa com Bial e falou sobre a paixão pela pintura que o estava ajudando a lidar com as dores. "Muito focado no trabalho. Depois dos tiros, eu meio que fugi para isso, por isso que é tanta produção. Em um ano, eu pintei 300 quadros", disse.

Luta em favor do desarmamento



Yuka se tornou uma das vozes mais importantes no combate à violência após ser baleado em um assalto e ficar paraplégico, há 17 anos. Então membro do grupo O Rappa, ele se engajou no plebiscito do desarmamento, quando votou pelo fim da comercialização de armas de fogo no Brasil.

Yuka criou sucessos como "Pescador de Ilusões" e "Minha Alma (A Paz que Eu Não Quero)", do grupo O Rappa, que fundou em 1993 e do qual foi expulso em 2011, após brigar com os demais membros.

Em 2017, ele lançou seu primeiro álbum solo, "Canções para Depois do Ódio", mesclando ritmos afro-brasileiros e dub.