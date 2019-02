Marcelo Falcão, ex-Rappa, lança disco solo

O ex-vocalista d`O Rappa, Marcelo Falcão (RJ), lança seu primeiro álbum solo, "Viver (mais leve que o ar)". O disco está disponível nas plataformas digitais desde ontem (15). A faixa "Hoje eu decidi" ganhou um videoclipe e também foi lançada nesta sexta, com a participação especial da atris Isís Valverde e direção de Mess Santos.

Veja:

O primeiro clipe do novo trabalho, da faixa-título, foi lançado em novembro passado. Gravado na Praia do Futuro, em Fortaleza, o vídeo teve produção local do cearense Roger Capone e participação da digital influencer local Gabriela "Japanese".



"Viver" foi gravado no estúdio Toca do Bandido, um dos mais emblemáticos da indústria musical no Brasil. Marcelo Falcão acessou um arquivo de mais de 600 arquivos, produzidos em paralelo à agenda d`O Rappa. A banda carioca encerrou suas atividades há um ano. Em janeiro passado, o grupo perdeu um de seus fundadores: o letrista e ex-baterista Marcelo Yuka faleceu aos 53 anos de idade.

Com 13 músicas, a maioria assinada pelo próprio Falcão, o álbum contou, antes de seu lançamento completo, com a divulgação de uma série de três singles ("Eu quero ver o mar", "Diz aí" e "Só por você").

Dentre as participações especiais, "Viver" traz o cantor de reggae jamaicano Cedric Myton; e o maestro e arranjador Arthur Verocai. A banda que gravou o disco reúne nomes como o baixista Bino (do Cidade Negra, irmão de Lauro Farias, baixista d`O Rappa), Marcos Suzano (percussão), Hélio Ferinha (teclados), DJ Negralha (scratches e efeitos), Felipe Boquinha (bateria), Fernando Magalhães (guitarra, Barão Vermelho), além do próprio Falcão (na guitarra, violão e teclado).