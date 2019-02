Marca cearense de lingerie lança nova coleção em evento com famosos em São Paulo

Uma coleção desenvolvida para ressaltar as diferenças de cada mulher. Esta foi a ideia apresentada no último sábado (10) durante evento realizado em São Paulo, que marcou o lançamento das novas peças desenvolvidas pela Nayane Rodrigues Lingerie. No local, famosos e digitais influencers foram reunidos para uma festa onde Fabiana Karla e Flávia Alessandra, nomes escolhidos para estampar a nova campanha da marca cearense, foram os grandes destaques.

Enquanto as modelos desfilaram lingeries delicadas e com a proposta de adaptação aos mais diversos corpos, os questionamentos em relação à coleção Reflexos giravam em torno do empoderamento. Questionada sobre o assunto, sendo um dos rostos mais procurados durante a noite, Flávia Alessandra falou da importância da moda para a mulher.

"Nós vivemos agora nessa era na qual a mulher está se colocando dessa forma e é importante que esses padrões todos sejam quebrados. Isso que é o incrível da vida, se descobrir e se amar", afirmou em entrevista.

Ao lado dela, é Fabiana Karla quem carrega o posto de representante da linha plus size. "Essa é a primeira vez que as pessoas me veêm assim", contou animada após o desfile. Segundo a atriz, atualmente na novela Verão 90, a decisão de participar da campanha veio por acreditar na valorização da representatividade.

Marca cearense

Criada no interior de Iguatu, a marca tem se destacado no mercado de lingerie nacional e internacional. Rodrigo Lima, diretor atual, falou sobre a noite de lançamento. "A Coleção Reflexos chega para reafirmar vontade que temos de democratizar a moda, sem imposições de padrão", contou.