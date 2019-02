Maquiagem infantil: confira as produções temáticas para o Carnaval

A garotada é fissurada por personagens de filmes infantis e não abre mão da caracterização, especialmente nesse período de Carnaval. Por isso, as profissionais do salão infantil Pix kid e teens, realizaram produções temáticas incríveis, como sugestões de maquiagem e cabelo para que essa turminha se divirta de montão nos dias de folia.

As makes são leves e alegres. Conforme a proprietária do espaço, Rosa Morais, "costumamos respeitar muito essa faixa etária. "Por isso, usamos maquiagem ego, produtos não testados em animais, antialérgicos e específicos para a pele das crianças", destaca.

Para a galera fissurada pelo personagem Sininho, aproveita a dica luxo Foto: Rodrigo Gadelha

Apesar de serem temáticas, as maguiagens infantis são realizadas de forma mais simples, para não ficarem pesadas como as dos adultos. As sugestões são encantadoras e vão da fantasia as caracterizações e penteados. A escolha do personagem fica a seu critério. Tem Barbie Popstar, Unicórneo, Sininho e Chapeleiro Maluco.

Bastante utilizadas nas festas de aniversário ou eventos, o diferencial das produções para o Carnaval desse ano são as cores néon e muito brilho. De acordo com a maquiadora Thaires Lima, "na Barbie Popstar usamos bastante acessórios no cabelo e o batom básico".

A Barbie Popstar e puro Charme, estilo e glamour Foto: Rodrigo Gadelha

A grande novidade são as tranças naturais, com mechas coloridas feitas de cabelo humano. "As mechas são resistentes ao calor, a criança pode tomar banho com elas, passar prancha, secador e lavar sem estragar o material. "É um tic-tac pode usar várias vezes, fazer cachinhos que a mecha não disbota", ressalta Thaires.

As mechas naturais e coloridas deram um up na produção de Unicórneo escolhida por Laura Foto: Rodrigo Gadelha

O glitter e as pedrarias garantem um charme especial nas cartelas de cores das maquiagens e no cabelo da crinçada. Laura adora maquiagem, fantasias e Carnaval. Sua ideia é usar diversas fantasias de personagens diferentes nos dias de folia. Antonio Arthur escolheu o chapeleiro maluco megadescontraído.

A alegria e descontração de Antônio Arthur como Chapeleiro Maluco contagia a garotada para cair na folia Foto: Rodrigo Gadelha

No entanto, Rosa Morais lembra aos profissionais ou mesmo os pais e adultos que desejam produzir a garotada em casa: "Os produtos devem ser específicos para a pele infantil. A qualidade dos cosméticos é fundamental e, se a criança é portadora de algum tipo de alergia, cuidado com a aplicação próxima aos olhos".

Servicos:

Salão infantil: Pix Kids e Teens

Fantasias: Cia Mix da Alegria