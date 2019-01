Mantenha uma vida saudável com cinco dicas

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Opnus na última edição da Corrida Vida, evento promovido pelo Sistema Verdes Mares, trouxe dados significativos sobre o perfil dos participantes da competição. Os resultados, se comparados aos níveis nutricionais e de frequência de atividades físicas da média da população de Fortaleza e do Brasil, alertam para uma maior dedicação de nossa parte frente ao cultivo de hábitos saudáveis. Pensando nisso, veja, nesta reportagem em infográficos, cinco passos apontados pela nutricionista Andressa Fontes para manter uma vida atenta à saúde.

Durma bem e movimente-se

Segundo a OMS, a atividade física é uma das formas de retardar o desenvolvimento de doenças crônicas. Por isso, a organização vem trabalhando para sensibilizar diversos países para modificar o estilo de vida. Para adultos, a atividade física inclui o uso de transporte para ir ao trabalho, atividades domésticas, esporte ou exercícios planejados. Para melhora das funções cardiorrespiratórias, musculares, dos ossos e redução do risco de doenças e depressão, recomenda-se o mínimo de 150 minutos de atividade de intensidade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana. Para benefícios adicionais, esse volume deve dobrar.

A restrição de sono ou sono sem qualidade tem impacto sobre as funções endócrinas e metabólicas do nosso corpo, contribuindo para o aumento do consumo alimentar, obesidade e doenças crônicas. O cansaço após uma noite de sono não reparador contribui para que os indivíduos sejam sedentários, contribuindo para o ganho de peso. Segundo artigos científicos, uma restrição de sono de 4 horas por 2 dias é capaz de aumentar a sensação de fome e apetite por alimentos não saudáveis.

Beba água

A água é essencial para a manutenção da vida. Como qualquer alimento, a quantidade de água que precisamos ingerir por dia é muito variável e depende de vários fatores, como peso, nível de atividade física, clima e a temperatura do ambiente onde o indivíduo vive. Contudo, nosso corpo possui mecanismos de regulação, por isso é muito importante respeitá-los. Atentar para os primeiros sinais de sede e satisfazer de pronto a necessidade de água sinalizada por nosso organismo é essencial.

Busque um equilíbrio saudável entre Corpo e Mente

Os padrões de beleza atuais são extremamente distantes da realidade. A pesquisa “Verdade sobre a beleza”, conduzida pelo instituto de pesquisa inglês StrategyOne e encomendada pela marca Dove, da Unilever, conclui que apenas 4% das mulheres do mundo se acham bonitas. Estar insatisfeito é normal, mas pode virar um problema quando isso influencia em outros aspectos da nossa vida, gerando baixa autoestima, infelicidade e má relação com a comida e o corpo.

É importante lembrarmos que somos muito além de uma forma física. Se amar e se aceitar reconhecendo os seus limites é essencial para manter objetivos possíveis sem prejuízos à saúde mental. É normal ter altos e baixos, incluindo na alimentação, mas precisamos saber lidar com eles e isso é ter Equilíbrio. Esteja ciente de que pode comer todos os tipos de alimentos, de maneira geral não precisamos de proibições, mas deve-se ter equilíbrio buscando respeitar as porções, quantidades e a frequência.

Uma ferramenta que pode nos ajudar é o Mindful Eating (comer com atenção plena), que nos ensina que devemos estar conectados com a comida para reconhecer nossa saciedade. Desfrute da refeição com consciência, evitando distrações, valorizando a fragrância, cores e texturas de forma a saborear os diversos ingredientes e ativar os sentidos para a percepção da saciedade a partir dos sinais do seu corpo. Quando comemos distraídos comemos além do necessário!

Coma mais comida de verdade

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, devemos privilegiar o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, com grande variedade e privilegiando fontes vegetais. Desta forma, temos a base para uma alimentação balanceada e socialmente e ambientalmente sustentável.

Alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou animais sem sofrer modificações após deixarem a natureza. Ou seja, frutas, verduras, legumes, ovos, raízes e tubérculos.

Arroz, feijão e leite são comumente consumidos após limpeza, secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento ou congelamento, moagem, fermentação. Esses processos transformam alimentos in natura em minimamente processados.

Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades

Quando utilizados com moderação em preparações culinárias com alimentos in natura ou minimamente processados, eles conferem sabor e proporcionam diversidade aos pratos.

Para as gorduras, prefira comer boas fontes de gordura, como abacate, castanhas, sementes tipo linhaça, chia, coco seco. Para cozinhar, prefira azeite extra-virgem. Manteiga clarificada, óleo de abacate, óleo de macadâmia e gergelim são excelentes opções, porém são mais caras.

Utilize sal marinho e não refinado o mínimo possível. Para agregar mais sabor as preparações, invista em ervas e especiarias, que além de conferirem muito sabor agregam benefícios a alimentação, como: alecrim, orégano, açafrão, gengibre, canela..

Para o açúcar, busque adoçar o mínimo possível buscando adaptar o paladar ao sabor natural dos alimentos. Prefira opções naturais, como açúcar mascavo, demerara, mel de abelha ou melado.